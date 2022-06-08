В ЛНР рассказали, какую набережную хотели бы назвать именем республики Доцент университета в ЛНР Крысенко предложил назвать Смоленскую набережную в Москве в честь республики

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Здание посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве

В честь Луганской Народной Республики можно назвать Смоленскую набережную, заявил исполняющий обязанности начальника Центра гуманитарного образования Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук, доцент Дмитрий Крысенко. Эта набережная расположена у британского посольства, сообщает ТАСС.

Название одной из площадей Москвы именем Донецкой Народной Республики морально оправдано. Весьма метким является и выбор локации — перед посольством США. На мой взгляд, именем ЛНР было бы уместно назвать улицу, на которой находится посольство Великобритании — ныне Смоленская набережная, — сказал Крысенко.

Ранее москвичи выбрали название площади у посольства США на портале «Активный гражданин». Наибольшее количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нравится итоговый вариант названия площади у посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики. Он посоветовал также определиться с местом, которое назовут в честь Луганской Народной Республики.