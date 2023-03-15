В ЛНР раскрыли роль украинских психологов в битве за Артемовск Марочко: украинские психологи хотят дискредитировать ВС РФ под Артемовском

Фото: Edgar Gutirez/Keystone Press Agency/Global Look PRess

В окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут) замечена деятельность служащих украинских центров информационно-психологических операций, сообщил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, офицеры-психологи рассчитывают дискредитировать российскую армию в битве за город.

В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр отмечена работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологических операций. Исходя из характера работы, основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков, — сказал Марочко.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». По его словам, ВСУ «стопроцентно» вынашивают такие планы. Бизнесмен сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска. По его данным, в городе находятся около 50 тысяч украинских военных, в том числе 12–20 тысяч — в городской черте.