В ЛНР призвали Россию не отдавать Киев никому Глава ЛНР Пасечник призвал не отдавать Киев ни националистам, ни британцам, ни американцам

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев «националистам, британцам и американцам». Никто из них не имеет отношения к столице Украины, заявил глава ЛНР на просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Я не представляю, почему мы наш Киев — а я считаю, это наш Киев, — почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля, — заявил Пасечник.

3 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. 2 июля ВС РФ и ЛНР взяли под контроль Лисичанск.

Ранее Пасечник заявил, что Союзные силы не отдадут занятые территории в ЛНР. По его словам, ВСУ предпримут попытки отвоевать земли, однако им не позволят это сделать. Тем не менее он признался, что существуют некоторые трудности вроде работы «диверсионно-террористических» групп, которые «заходят под видом гражданских, под видом беженцев». Пасечник отметил, что в этом направлении войсками уже идет работа.