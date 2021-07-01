Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины

В ходе обстрела со стороны украинских силовиков был убит сотрудник Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом в пятницу, 2 июля, в разговоре с журналистами рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. Его слова приводит РИА Новости.

Прежде представители ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения сообщили, что Украина накануне пять раз открывала огонь по территории республики. Как выяснилось позднее, сотрудник местной Народной милиции в ходе обстрелов получил ранения, несовместимые с жизнью. Филипоненко выразил соболезнования родным и близким покойного.

Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется, — подчеркнул он.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что четыре военнослужащих самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов под Донецком со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.