В ЛНР подтвердили прорыв в центр Лисичанска МВД ЛНР: силы республики находятся почти в центре Лисичанска

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Подразделения Народной милиции ЛНР вошли в Лисичанск и находятся почти в самом центре города, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев. Сейчас подразделения силового ведомства дислоцируются в районе стадиона «Шахтер», передает ТАСС. Ранее о прорыве российских военных в центр Лисичанска сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Наши подразделения вошли в Лисичанск в районе стадиона «Шахтер», — сказал Киселев.

Он пояснил, что стадион находится почти в центре города. По данным агентства, подразделения военной комендатуры ЛНР в ближайшее время приступят к охране общественного порядка, так как Лисичанск перешел под полный контроль союзных сил.

По словам помощника главы Чечни Апты Алаудинова, основная территория Лисичанска к вечеру будет зачищена от националистов.

Город полностью под нашим контролем, на окраинах нам надо до конца довести зачистку. Я так думаю, к вечеру мы уже сможем доложить Рамзану Ахматовичу [Кадырову], что основные зачистки уже проведены, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Кадыров заявил, что союзные подразделения Донбасса и России прорвались в центр Лисичанска. Он отметил, что новые техники штурма жилых кварталов, применяемые российскими солдатами, приносят отличные результаты. Глава Чечни добавил, что сейчас российские и луганские бойцы зачищают город от мин и оставшихся украинских военнослужащих, которые «прячутся в домах».