В ЛНР отследили обстрелявшую Перевальск американскую РСЗО HIMARS Офицер ЛНР Марочко: в республике отследили обстрелявшую Перевальск американскую РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой производился обстрел города Перевальска Луганской Народной Республики, отследили средства оперативного контроля. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС. По его словам, установку уничтожат в ближайшее время. Ранее на территории республики нашли фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, которую запустили с HIMARS. Использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией (Convention on Cluster Munitions).

Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен, — заявил Марочко.

Военнослужащий подчеркнул, что ракетные комплексы HIMARS дают возможность украинской армии обстреливать территорию ЛНР с дальнего расстояния, пишет ТАСС. Тем не менее луганские подразделения разработали стратегию, которая позволит минимизировать разрушительный эффект от ударов РСЗО.

Нужно учитывать, что это (HIMARS. — NEWS.ru) все-таки грозное оружие и оно наносит существенный вред и гражданской инфраструктуре, и, естественно, мирным жителям, — заявил Марочко.

Представитель НМ сравнил мощь американских установок с «Ураганами» советского производства. Марочко уточнил, что дальность обстрела зенитных комплексов США ранжируется от 3 до 300 километров.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что HIMARS прибыли на Украину в рамках очередного пакета военной помощи США. Вашингтон предупредил Киев, что прекратит поставки такого оружия в случае, если ВСУ нанесут ним удар по России. Сегодня же днем Марочко рассказал, что ВСУ впервые выпустили одну ракету из поставленной РСЗО.