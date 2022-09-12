В ЛНР отреагировали на кресты вермахта на военной технике Украины Мирошник назвал кресты вермахта на технике Киева плевком в сторону украинцев, убитых в ВОВ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что кресты вермахта на военной технике Украины являются плевком в сторону миллионов убитых фашистами украинцев в ходе Великой Отечественной войны. Это родовой знак карателей, который проступает, отметил он в беседе с РИА Новости.

Видео с украинской бронетехникой и вооружениями, которые помечены крестами вермахта, ранее разместили некоторые украинские Telegram-каналы. Мирошник напомнил, что украинские «нацики стыдливо набивали свастику» на тела, однако скрывали ее. Теперь же помещают кресты на технику, осталось только поместить на флаги, добавил он.

Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне — это родовой знак нацистских карателей, и он проступает, — подчеркнул глава представительства ЛНР.

Ранее стало известно, что 11 сентября помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил: войска России, Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку бойцов ВСУ переправиться через реку Северский Донец в Красном Лимане. Он добавил, что активность украинских военных заметно снизилась.