В ЛНР оценили отказ Казахстана признавать республики Донбасса Глава МИД ЛНР Дейнего заявил, что Казахстан вправе не признавать республики Донбасса

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева касательно непризнания Нурсултаном Донецкой и Луганской народных республик является государственной позицией, на что Казахстан имеет полное право, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, пишет РИА Новости. Однако Дейнего подчеркнул, что спрятаться от изменившегося миропорядка невозможно.

Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, — сказал он.

17 июня глава среднеазиатской республики Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Казахстан, скорее всего, не признает независимость ЛНР И ДНР. Он также назвал республики Донбасса квазигосударствами и добавил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Москва будет приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами. По его словам, в особенности это относится к дружественной Сирии.