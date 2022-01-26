В ЛНР оценили идею военной помощи со стороны России

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал идею вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о поддержке Донбасса путём поставки некоторых видов вооружений. Он заявил, что ЛНР будет благодарна России за такую помощь, если та понадобится, сообщает Луганский информационный центр.

В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам её окажет — мы будем признательны братской стране! — цитирует его портал.

Помимо этого Пасечник отметил, что РФ не впервые встаёт рядом с самопровозглашенными республиками, когда тем грозит опасность, исходящая в том числе от западных союзников Киева, предоставляющих высококачественные образцы вооружения.

Россия вновь не оставляет нас наедине с врагом. любимые Киевом «заокеанские партнеры» в огромных объемах снабжают «незалежную» военной помощью, в то время как львиная доля техники, стоящей на вооружении армий Луганска и Донецка — трофейная.

Заявление Пасечника адресовано в главную очередь главе думской фракции партии «Единая Россия» Владимиру Васильеву, который выступил с инициативой оказать помощь самопровозглашённым ДНР и ЛНР в виде поставок вооружения.

Ранее Турчак отметил, что страны Запада интенсивно поставляют украинским властям различное оружие, включая ракетные комплексы, а также отправляют туда инструкторов и военные подразделения. Он заявил, что Россия должна помочь ДНР и ЛНР, предоставив отдельные виды вооружений для повышения обороноспособности республик и сдерживания готовящейся Киевом агрессии.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что речь может идти только о предоставлении Донбассу оборонительного вооружения. Он пояснил, что в данном регионе проживают более 700 тысяч граждан России и Москва «не может их бросить».