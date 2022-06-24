В ЛНР объявили о взятии под контроль Горского и Золотого

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Вооруженные силы ЛНР взяли под полный контроль Горское и Золотое, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что еще один город — Лисичанск — находится «в оперативном окружении».

Сегодня был освобожден населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое. Таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения, — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация «в плане военной экономики». Он отметил, что военнослужащие ВСУ побросали все иностранное оружие при отступлении.

Ранее, 24 июня военные ЛНР водрузили государственные флаги республики и России перед зданием городской администрации в освобожденном городе Горский. Украинская сторона сообщила об отходе своих подразделений из Горского и Золотого.