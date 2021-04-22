В ЛНР обвинили Запад в одобрении геноцида русских на Украине

https://static.news.ru/photo/a98ffdec-a369-11eb-8c5f-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Страны Запада одобряют геноцид русскоязычного населения на Украине. В XXI веке жители страны столкнулись с геноцидом, ущемлением и ненавистью со стороны украинских националистов. Об этом заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник, его слова приводят РИА Новости.

Всё это происходит уже на протяжении 30 лет под кураторством представителей Запада. Все эти годы на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории, отречение от собственной культуры, уничтожение идентичности. Но, несмотря на все попытки нас подавить, мы каждый день боремся за свои права и принципы, — рассказал политик в ходе форума «Единство русских: защита прав и свобод».

По его словам, мировое сообщество игнорирует Донбасс на протяжении семи лет войны и не замечает ужасающие преступления украинской власти.

Ранее действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и призвали к деэскалации конфликта на юго-востоке. Они заявили о необходимости немедленно начать соблюдать режим прекращения огня.

14 апреля Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум на подконтрольной Киеву территории на тему поддержки войны в Донбассе. По его словам, нужно спросить у простого народа хотят дли они нового кровопролития или их выбор — это мирное разрешение конфликта. Пасечник выразил уверенность, что украинцы сделают выбор в пользу мира.