В ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулеза с помощью листовок

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против солдат ВСУ, которых уличили в использовании запрещенных методов ведения войны, пишет РИА Новости. По данным следствия, 11 ноября 2020 года украинские солдаты сбрасывали с беспилотника «Лелека С-100» в селе Степное ЛНР листовки в виде денежных купюр. Они были пропитаны опасными туберкулезными штаммами, которыми могли заразиться местные жители.

В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории пред-ШЛУ (широкой лекарственной устойчивости. — NEWS.ru), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации, — сказано в сообщении.

Обвиняемым по делу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что жители Славяносербского района Луганской Народной Республики (ЛНР) могли заразиться высокопатогенным штаммом туберкулёза. По данным Минобороны РФ, в регионе инфекцию распространяли через фальшивые деньги в 2020 году.