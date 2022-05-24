В ЛНР обнаружили тела 30 инвалидов, погибших от рук ВСУ

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Следователи прокуратуры Луганской Народной Республики обнаружили 30 обгоревших трупов пациентов интерната для инвалидов и престарелых, которые погибли в результате действий украинской армии, говорится в Telegram-канале Генеральной прокуратуры ЛНР. Отмечается, что бойцы ВСУ прикрывались инвалидами, как живым щитом, а позднее, во время отступления, они это здание расстреляли.

23 мая следователями Генеральной прокуратуры ЛНР с целью фиксации противоправных действий военнослужащих вооруженных формирований Украины осуществлен выезд в дом-интернат, где в помещении обнаружены обгоревшие тела более 30 подопечных и их останки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это случилось в районе города Кременной, в посёлке Старая Краснянка.

В период с 7 по 11 марта украинские военнослужащие взяли в заложники жителей и сотрудников интерната и удерживали их в качестве живого щита, чтобы бойцы ЛНР не могли вести боевых действий. После 11 марта ВСУ при отступлении обстреляли вышеуказанный дом-интернат, что вызвало в нём пожар. В результате погибли 30 человек, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что эвакуировать тела погибших было ранее невозможно из-за активных боевых действий в этой области.

Ранее Минобороны России обвинило Киев в «изощренной провокации» в Николаевке в ЛНР. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий жилые дома, в результате чего погибли и пострадали мирные жители.