В ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела ВСУ за последние восемь дней

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшие сутки не совершили ни одного обстрела ЛНР. Такая же ситуация сохранялась предыдущие семь дней, указал Марочко в своем Telegram-канале.

За истекшие сутки, 9 сентября 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано, — написал официальный представитель луганской милиции.

Накануне представители руководства ЛНР попали под артобстрел ВСУ вблизи Лисичанска. Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый рассказали, что артиллерийские снаряды, выпущенные украинскими военнослужащими, приземлялись неподалеку, «по счастливой случайности» никто не пострадал.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что руководство республик ЛНР и ДНР должно определить дату проведения референдумов о присоединении к России, но и затягивать нет смысла. Так он прокомментировал инициативу секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который считает, что для этого подходит 4 ноября.