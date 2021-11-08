В ЛНР назвали условия для полного урегулирования в Донбассе

Последним этапом всеобъемлющего урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с минскими договорённостями является передача контроля над границей. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Передача контроля над границей в соответствии с Минскими соглашениями — это последний шаг всеобъемлющего урегулирования, а я не заметил, чтобы Киев за шесть с лишним лет действия комплекса мер выполнил полностью хоть один из предстоящих передаче границы пунктов — от прекращения огня, до проведения местных выборов, — заявил Мирошник.

По словам представителя ЛНР, согласно комплексу мер, восстановление контроля должно начаться в первый день после выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Минские соглашения Мирошник сравнил с меню в баре и подчеркнул, что в нём нельзя читать «только полюбившиеся пункты».

Начните с начала. Когда выполним всё и дойдём до проведения выборов, возможно, будет хоть какой-то смысл обратиться к обсуждению этого вопроса. Пока же оснований ни для обсуждения вопроса границы, ни для создания новой группы нет никаких! — заявил представитель ЛНР.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев считает необходимым создание новой подгруппы в рамках трёхсторонней контактной группы по Донбассу.