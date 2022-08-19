В ЛНР назвали страны, которые нужно денацифицировать вслед за Украиной Представитель народной милиции ЛНР Бебешко предложил денацифицировать Польшу и страны Прибалтики

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец МВД ЛНР неподалеку от самоходного (перевозимого) автоматического гладкоствольного миномета «Василек» калибра 82 мм в Харьковской области

Польша и страны Прибалтики должны быть денацифицированы вслед за Украиной, заявил URA.RU замполит 14-го батальона народной милиции ЛНР «Призрак» Александр Бебешко. Он подчеркнул, что верит в победу России, и готов отпраздновать ее, торжественно выпустив обойму из автомата.

Смотрю на события в странах Прибалтики, Польши, и мне кажется, что денацификация этих стран также необходима, — заявил Бебешко.

20 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине изменились и теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия, географические задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что география южного направления спецоперации на Украине должна включать Николаев и Одессу, а также Днепропетровск и Харьков. По его словам, освобождение Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ и положит конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что специальная военная операция должна завершиться на западных границах Украины. По его словам, любой регион Украины, не затронутый денацификацией, останется местом сопротивления и поставок летального вооружения из стран НАТО, которое будут использовать против освобождённых территорий.