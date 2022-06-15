В ЛНР назвали количество удерживаемых на заводе «Азот» гражданских лиц МВД ЛНР: на заводе «Азот» удерживаются до 1,2 тысячи гражданских лиц

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Украинские боевики могут удерживать на заводе «Азот» в Северодонецке до 1,2 тысячи гражданских лиц, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, люди могут находиться в подземных бункерах и в технических ходах, которые построены на предприятии.

Сейчас в Северодонецке где-то 1–1,2 тысячи гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории «Азота». Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей, — сказал Киселев.

Украинские военные, которые удерживают заложников на территории завода, недавно попросили открыть для них гуманитарный коридор в Лисичанск. Киселев отметил, что они хотят покинуть предприятие, прикрываясь при этом гражданскими лицами. Численность украинских формирований в Северодонецке может быть достаточно высокой — до 2,5 тысячи человек.

Руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что ВС РФ собираются организовать гуманитарный коридор, который будет вести в город Сватово. Он предназначен для гражданских лиц, которых насильно удерживают на заводе. Силы России и ЛНР могут гарантировать, что все мирные жители при выходе с «Азота» будут в полной безопасности.

Ранее Киселев заявил, что на территории предприятия «Азот» в Северодонецке находятся до 600 иностранных наемников. По его словам, среди зарубежного контингента могут быть граждане Польши и других западных стран.