В ЛНР назвали единственный путь вернуть мир в Донбасс

https://static.news.ru/photo/0baa4138-8ef5-11eb-a636-96000091f725_660.jpg Леонид Пасечник Фото: glava-lnr.info

Минские соглашения являются единственным механизмом, способным прекратить конфликт в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе.

Мы добросовестно работаем в рамках минских переговоров и считаем эту площадку безальтернативным механизмом, который всё ещё способен вернуть мир в наш край, несмотря на засилье прозападных «представителей» в киевской делегации, — цитирует Пасечника РИА Новости.

Ранее он заявил, что Донбасс в конечном итоге станет частью России. Он подчеркнул, что местные жители в 2014 году выбрали курс на интеграцию с Россией и фактически уже находятся с ней.

Такого же мнения придерживается политик и писатель Захар Прилепин. По его мнению, самопровозглашённые ДНР и ЛНР неизбежно войдут в состав РФ, это лишь вопрос времени. Бывший боец считает, что это произойдёт, когда власти республик в Донбассе получат из Москвы соответствующий сигнал. Власти ДНР и ЛНР ориентированы на Москву в принятии решения о присоединении к РФ, пояснил Прилепин. Основанием так думать является обращение главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» к российским властям с призывом включить регион в состав РФ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями, писал NEWS.ru.