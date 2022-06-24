В ЛНР назвали потери ВСУ под Лисичанском В ЛНР заявили, что за последние два дня более тысячи военных ВСУ погибли и 800 сдались в плен

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Автобус с украинскими военнопленными

За последние два дня украинская армия потеряла более тысячи человек убитыми в районе Лисичанска, а также в котле у населённых пунктов Горское и Золотое. Еще около 800 военнослужащих ВСУ сдались в плен, рассказал ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более одной тысячи человек убитыми. Пленных — более 800, — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что среди пленных украинских военных много раненых.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о ликвидации группировки ВСУ, которая находилась в котле «Горское — Золотое». Он добавил, что сами населённые пункты перешли под контроль сил ЛНР, и опубликовал видео водружения знамени республики в одном из них.

Накануне представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что территория республики может быть полностью освобождена от ВСУ уже в ближайшее время.