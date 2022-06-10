В ЛНР назвали число убитых и пострадавших за время конфликта на Украине В ЛНР сообщили о гибели 37 жителей из-за действий ВС Украины с начала конфликта

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

Почти 40 жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе один ребенок, погибли за время эскалации конфликта на Украине с 17 февраля. Как сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, от агрессии вооружённых формирований Украины (ВФУ) также получили ранения 17 детей.

Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 175 мирных жителей из которых 37 погибли и 138 человек получили ранения, — подчеркивается в сообщении.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что спецоперация России на Украине «демонстрирует прогресс», и территории, считающиеся принадлежащими ДНР и ЛНР, могут быть взяты под полный контроль ВС РФ и вооружённых подразделений республик уже в ближайшее время. Озвученный результат, по словам Небензи, являлся изначальной целью спецоперации.