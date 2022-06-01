В ЛНР нашли «милитаристскую» греко-католическую часовню

Фото Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пригороде Северодонецка в ЛНР украинские военные соорудили греко-католическую часовню, которая была украшена гильзами и касками, рассказали РИА Новости местные жители. Отмечается, что украинские военные заставляли детей из села Муратова регулярно посещать милитаристскую часовню. Детей просили читать военные стихи, а также отправляли на передовую. Корреспондент агентства также нашел в часовне плакаты, посвященные голодомору, детские стихи про УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ) и с благодарностью Божьей матери, «что мы украинцы».

Это небольшая часовня, ее организовали сами военные. Часовня греко-католическая. У них был свой батюшка, — рассказал местный житель Иван Костенков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов. В ней участвовали бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики, отметил он.

29 мая стало известно, что бойцы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецка. Отмечалось, что солдаты ВСУ продолжают атаки на жилые районы, из которых они прежде были вынуждены отступить. По словам представителя военных структур ЛНР, украинские силовики «не хотят воевать», прячась за спинами мирных граждан.