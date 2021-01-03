В Ливерпуле потребовали ввести в Британии общенациональный карантин

https://static.news.ru/photo/d5a71592-4ddc-11eb-9095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Super/Global Look Press

Исполняющая обязанности мэра Ливерпуля Венди Саймон призвала британские власти ввести общенациональный карантин. По её словам, рост числа заболевших достиг «тревожного уровня».

В частности, в самом Ливерпуле за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом почти утроился и достиг 350 случаев на 100 тысяч человек.

Суровая реальность такова, что сегодня этот опасный новый штамм вируса очень быстро растёт, и мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить кризис, который вызовет ещё большую боль и страдания, — цитирует чиновницу издание The Sun.

Она отметила, что британцы справятся с изоляцией, как это было ранее. Чем быстрее власти введут карантин, тем больше жизней будет спасено. Кроме того, по словам Саймон, потребуется принятие дополнительных мер социальной и экономической поддержки для наименее защищённых слоёв населения.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

Ранее NEWS.ru писал, что в Соединённом Королевстве зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 57,7 тысячи. Антирекорд по смертности был установлен в конце декабря, когда за сутки скончался 981 человек. Всего в стране за время пандемии заболели более 2,5 млн человек, из которых жертвами инфекции стали 74,5 тысячи жителей.