В Ливерпуле надзирательница пронесла во влагалище «передачку» для любовника В Ливерпуле осудили надзирательницу за сексуальную связь с заключенным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коронный суд Ливерпуля приговорил к 16 месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года и 125 часам общественных работ 26-летнюю надзирательницу тюрьмы HMP Altcourse Кейт Саузерн за сексуальную связь с заключенным, сообщает Daily Star. Девушка признала вину в «неподобающих отношениях» с подопечным. В частности, было установлено, что она регулярно проносила ему «передачки», в том числе в своем влагалище.

Суд установил, что Саузерн проносила заключенному еду и устройства для вейпинга, занималась с ним сексом в камере, а также установила секретную трехстороннюю телефонную линию, чтобы поддерживать с ним связь. Следователи изучили записи их разговоров и установили, что они не только занимались «сексом по телефону», но и обсуждали вопрос о передаче ему неустановленного контрабандного предмета в пластиковом яйце от «Kinder Сюрприза». «Передачку» девушка пронесла в тюрьму в своем влагалище. При этом ни яйца, ни его содержимого обнаружено не было.

Кроме того, выяснилось, что любовники регулярно обсуждали совместные планы на будущее. Надзирательница также использовала банковскую карту заключенного для оплаты подарков в виде цветов и номеров в отелях.

Саузерн отправили в отставку в январе 2022 года, но она продолжала поддерживать регулярные контакты с заключенным и его матерью. Девушку арестовали 25 мая того же года. В ходе допроса она отрицала отношения с подопечным и то, что проносила ему в тюрьму запрещенные предметы.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Москвы за растление 15-летней девочки. Сам инцидент произошел в одном из столичных ресторанов быстрого питания. Полицию вызвала посетительница фастфуда после того, как услышала странные звуки в туалете.