В Литву прибыл второй за декабрь танкер с российским СПГ

В Литву прибыл танкер Coral Fungia с сжиженным природным газом (СПГ) из российского порта Высоцк. По данным оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipesod nafta, судно должно доставить 9,5 тысячи кубических метров топлива, сообщает Sputnik Литва. Это уже вторая поставка в республику СПГ из РФ в этом месяце.

Газовоз Coral Fungia вышел из российского Высоцка, где находится завод «Новатэка» утром 11 декабря и прибыл в Клайпеду примерно через сутки.

Первая поставка СПГ из России была в середине недели.

Терминал СПГ в Литве заработал в 2014 году. По замыслу властей, он должен помочь стране избавиться от «монополии» «Газпрома». Сейчас Литва чаще всего получает сжиженный природный газ из Норвегии и России, иногда поставки идут из США.

Ранее предприятие BNK (UK) Limited, которое является «дочкой» Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда. Как рассказали в пресс-службе Klaipėdos nafta, новые контракты остаются в силе, но их выполнение приостановлено на неопределённый срок. Грузы по-прежнему направляются в Клайпеду, однако в меньших объёмах, чем раньше.