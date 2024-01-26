В Литве заявили о нехватке денег на оборону страны «Союз либералов Литвы»: стране не хватает €4 млрд на оборону до 2030 года

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Литва столкнулась с дефицитом средств, необходимых для финансирования обороны страны, сообщил председатель входящей в правящее большинство партии «Союз либералов Литвы» Эугениюс Гентвилас. По его словам, до 2030 года нехватка денег составит €4 млрд. Эта сумма равнозначна двум годовым бюджетам Министерства обороны республики, передает ТАСС.

Согласно приоритетам финансирования обороны, нехватка средств до 2030 года составит €4 млрд, что равнозначно двум сегодняшним годовым бюджетам Минобороны, — заявил Гентвилас.

Политик предлагает покрыть дефицит за счет привлечения средств коммерческого сектора и населения. По его словам, можно начать выпуск «государственных сертификатов защиты Литвы».

Население республики располагает €21 млрд. По словам Гентвиласа, часть этих средств правительство может одолжить посредством продажи гражданам ценных бумаг.

Такой же вариант ранее предлагала спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, в таком способе присутствует элемент доверия государству, что очень важно. Многие политические силы уже высказали свое одобрение этой инициативы, добавила политик.