Литва столкнулась с дефицитом средств, необходимых для финансирования обороны страны, сообщил председатель входящей в правящее большинство партии «Союз либералов Литвы» Эугениюс Гентвилас. По его словам, до 2030 года нехватка денег составит €4 млрд. Эта сумма равнозначна двум годовым бюджетам Министерства обороны республики, передает ТАСС.
Согласно приоритетам финансирования обороны, нехватка средств до 2030 года составит €4 млрд, что равнозначно двум сегодняшним годовым бюджетам Минобороны, — заявил Гентвилас.
Политик предлагает покрыть дефицит за счет привлечения средств коммерческого сектора и населения. По его словам, можно начать выпуск «государственных сертификатов защиты Литвы».
Население республики располагает €21 млрд. По словам Гентвиласа, часть этих средств правительство может одолжить посредством продажи гражданам ценных бумаг.
Такой же вариант ранее предлагала спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, в таком способе присутствует элемент доверия государству, что очень важно. Многие политические силы уже высказали свое одобрение этой инициативы, добавила политик.