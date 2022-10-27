В Литве заявили, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту Глава департамента госбезопасности Литвы Яунишкис подтвердил въезд Собчак в страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак имела право въехать на территорию Литвы, так как у нее есть израильский паспорт, заявил глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис. В эфире радиостанции Ziniu Radijas он подтвердил нахождение журналистки на территории республики. По словам Яунишкиса, Собчак может пребывать в Литве в течение 90 суток.

Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток. <...> Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве, — заявил Яунишкис.

При этом он не уточнил, было ли оценено пребывание Собчак в Литве с точки зрения нацбезопасности.

Пока конкретных разведывательных данных о том, что это может представлять угрозу для национальной безопасности, у нас нет, — сказал он.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию.