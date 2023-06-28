В Литве запросили помощи союзников для защиты Сувалкского коридора Науседа: для защиты Сувалкского коридора Литве требуется бригада союзников по НАТО

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что для действенной защиты Сувалкского коридора необходимо размещение в республике бригады союзников по НАТО. Безопасность Литвы предопределяется опасным соседством, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием лидеров нескольких государств — членов НАТО, сообщает ТАСС.

На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо. Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора, — рассказал Науседа.

Он напомнил, что Литва расположена между «насыщенным вооружениями Калининградом» и Белоруссией.

Сувалкский коридор считается стратегически важным участком границы Литвы и Польши, примыкающим к российской Калининградской области и белорусской Гродненской области. Если его перекрыть, то Литва и другие республики Прибалтики окажутся отрезанными по суше от союзников по НАТО.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что в случае появления предпринимателя Евгения Пригожина и части ЧВК «Вагнер» в Белоруссии восточный фланг НАТО необходимо будет усилить. Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех странах на восточных рубежах Альянса.