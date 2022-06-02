В Литве захотели нарастить у себя военное присутствие ФРГ Президент Литвы заявил, что обсудит с Шольцем планы наращивания военного присутствия ФРГ

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем планы наращивания присутствия бундесвера в балтийской республике, сообщает ТАСС. О подобной возможности ранее говорила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

На следующей неделе Вильнюс посетит канцлер ФРГ. На встрече с ним мы намерены обсудить планы усиления военного присутствия германских подразделений в Литве, — сказал Науседа.

Бербок ранее заявила о том, что ФРГ готова при необходимоcти внести вклад в усиление восточного фланга НАТО. Она отметилa, что если альянс решит, что его присутствие должно быть увеличено с бaтальона до численности бригады, то ФРГ внесет в эту трансформацию cущественный вклад.

Ранее сообщалось, что США направляли в Литву киберподразделение для защиты страны от хакерских атак, которые усилились на фоне военной спецоперации РФ на Украине.