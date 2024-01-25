В Литве захотели взять в долг у населения для финансирования армии Спикер сейма Литвы назвала хорошим вариантом занять денег у населения для армии

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Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен назвала одалживание денег у населения для финансирования оборонной отрасли приемлемым вариантом. В эфире национального радио LRT она выразила мнение, что в таком решении присутствует элемент доверия государству, что является крайне важным. По словам спикера сейма, многие политические силы страны высказывают одобрительное мнение по этому вопросу.

Большинство представителей политических партий высказывается за взятие денег на устойчивое финансирование обороны в долг, в том числе у жителей страны, — сказала Чмилите-Нильсен.

Как пишет ТАСС, с инициативой по привлечению средств населения для финансирования оборонной сферы выступила министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. Она предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко при утверждении решений по охране государственной границы в 2024 году поручил военным «держать на прицеле» Литву. Во время совещания председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов сообщил главе государства, что в Литве на границе дислоцируются подразделения вооруженных сил США и ФРГ.