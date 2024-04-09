В Литве задержали пытавшегося поджечь посольство России мужчину Задержан мужчина, бросавший коктейли Молотова в посольство РФ

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Литовская полиция задержала человека, которого подозревают в закидывании посольства России коктейлями Молотова, сообщает ведомство. Мужчина 1974 года рождения имеет литовское гражданство и ранее был известен полиции.

Вчера, когда сотрудники интенсивно проводили процессуальные действия, анализировали полученные данные, был установлен и задержан человек, предположительно совершивший преступные деяния (1974 года рождения). Этот человек уже известен полиции, — говорится в сообщении на сайте литовской полиции.

Ранее стало известно, что в российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью. Началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте. Инциденты произошли 7 апреля в 02:15 и 8 апреля в 02:45.

До этого сообщалось, что молдавская полиция задержала мужчину, который бросил два «коктейля Молотова» на территорию посольства России в Кишиневе, где расположен участок для голосования на выборах президента РФ. По словам пресс-секретаря диппредставительства Анатолия Лошакова, в результате инцидента никто не пострадал.