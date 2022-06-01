Письменные рекомендации по сносу памятников советским воинам Великой Отечественной войны разработал департамент культурного наследия Литвы, сообщило ТАСС со ссылкой на министерство культуры страны. По словам главы ведомства Симонаса Кайриса, в процессе демонтажа монументов возникли практические вопросы, которые нуждались в разъяснении.