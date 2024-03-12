В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

Фото: DPA/ТАСС

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами, сообщили в пресс-службе таможенного департамента республики. По данным ведомства, за рулем машины находился гражданин Молдавии.

На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное средство зарегистрировано на имя гражданки РФ, его стоимость оценили в €41,7 тысячи. Водитель авто заявил, что о новых правилах не знал.

Ранее представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене сообщила, что с 11 марта в Литве могут конфисковать все транспортные средства с российскими номерами. По ее словам, в стране продолжают находиться около 50 авомобилей с государственными регистрационными номерами РФ.

После 11 марта на владельцев зарегистрированных в России машин распространяется статья 515 местного Кодекса об административных правонарушениях. До этого числа владельцы соответствующих машин должны будут либо зарегистрировать транспорт, либо покинуть территорию страны. Нарушителей обяжут выплатить штраф, а также изымут автомобиль.