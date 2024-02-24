В Литве устроили провокации ко Дню защитника Отечества в России Вандалы атаковали памятники ВОВ в Литве в День защитника Отечества в России

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В литовских городах Друскининкай и Алитус в День защитника Отечества вандалы осквернили памятники героям Великой Отечественной войны, передает департамент полиции Литвы. Отмечается, что по факту преступлений проводится расследование, виновникам, если их личности будут установлены, грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет, передает Sputnik Литва.

Начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о вандализме на кладбище или осквернении могилы по расовым, национальным или религиозным мотивам, — цитирует издание заявление полиции.

По предварительным данным, в первом случае — на кладбище на улице В. Кудирки в Друскининкае — злоумышленники облили памятник «неизвестным веществом». Второй эпизод был выявлен на улице Даугу в Алитусе — памятник, возведенный на месте братской могилы, измазали черной краской.

По этой статье может грозить наказание в виде штрафа от 300 до 700 евро для физических лиц и от 600 до 1200 евро -- для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц, — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Ранее ФСБ раскрыла, что за поджогами памятников и других объектов культурного наследия в Свердловской области стоят иностранные спецслужбы. В ведомстве призвали граждан не реагировать на предложения «легко и быстро заработать».