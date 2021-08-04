В Литве сочли за провокацию заявление Минска о погибшем мигранте

Появившиеся в СМИ информация об умершем от побоев мигранте из Ирака, которого нашли у литовско-белорусской границы, является провокацией Минска. Об этом заявил глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его слова приводит ТАСС.

Анушаускас отметил, что в Литве ожидали подобных провокаций. Он отметил, что ситуация с мигрантами не совсем контролируется белорусской стороной.

Ранее сотрудники белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) сообщили, что на границе Белоруссии и Литвы в районе Бенякони погиб нелегальный мигрант из Ирака. Белорусские пограничники нашли мужчину в тяжёлом состоянии. При оказании первой помощи он скончался. В настоящий момент ведутся разбирательства.

Европейские политики считают, что Минск причастен к созданию миграционного кризиса на границе с Литвой. В МИД Белоруссии считают эти обвинения бездоказательными. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что ещё в апреле этого года Минск предлагал Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, но европейские политики никак не отреагировали на это предложение.