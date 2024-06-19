В Литве собирают деньги на морги для погибших украинских военных Литовский активист Оман открыл сбор на холодильники для тел погибших солдат ВСУ

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Активист сообщества Blue/Yellow, собирающего пожертвования для ВСУ, Йонас Оман объявил в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) о новой акции. По его словам, средства от нее пойдут на покупку холодильных камер для тел украинских солдат и иностранных наемников.

Такая печальная, но необходимая и срочная просьба о помощи. С приходом лета на Украине становится все труднее хранить останки погибших. А их, увы, весьма много. К Blue/Yellow поступила просьба купить и помочь доставить холодильные контейнеры, чтобы сохранить останки от разложения и достойно отправить их в последний путь, — сказано в обращении.

Как сообщает издание 15min.lt, стоимость одного такого контейнера составляет €4–8 тыс. в зависимости от габаритов и иных параметров. Речь идет о технике, бывшей в употреблении.

Родившийся в Швеции и живущий в Литве Оман называет себя кинорежиссером, журналистом, публицистом, а также переводчиком и преподавателем шведского языка, однако широкой публике он известен лишь как активист Blue/Yellow. В организации заявляют, что с февраля 2022 года жители Литвы перевели в фонд более €50 млн на покупку дронов, автомобилей, прочей техники и оружия для ВСУ. Там отмечают, что только в мае доставили украинским войскам 215 больших беспилотников, 225 FPV-дронов, 65 приставок для обслуживания дронов, семь автомобилей, а также бронемашину, электромобиль, оптику и прочее оборудование.

Ранее стало известно, что украинское правительство призвали еще сильнее понизить мобилизационный возраст. В эфире телеканала «Новости.Live» командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Родион Кудряшов заявил, что минимальный порог должен составлять 21 год. По его словам, это необходимо для «омоложения» войск.