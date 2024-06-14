В Литве разрешили ликвидировать захоронения советских воинов В Литве приняли законопроект по переносу захоронений советских воинов

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Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые позволяют переносить захоронения советских воинов, так как они теперь могут быть включены в список общественных мест, несущих в себе запрещенную идеологию. Запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы», передает телерадиокомпания LRT.

Законопроект поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто. Нововведения, как уточняется, были инициированы жителями Шяуляя, которые продвигали перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла. Авторы идеи ссылались на Женевскую конвенцию, в которой прописано, что останки воинов, погибших при боевых действиях в другой стране, могут быть эксгумированы «в случае общественной необходимости».

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США. По его словам, изначально Москва должна была присутствовать. Журналист констатировал, что гибель более 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне «более, чем достаточна для того, чтобы у них было место».

При этом в мае Politico также писало, что США не одобрили приглашение России Францией на мероприятие, приуроченное к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Тогда, по данным издания, у американских чиновников это вызвало раздражение, некоторые из них высказались о том, что России стоило бы вспомнить о битвах с настоящими нацистами, а не воображаемыми.