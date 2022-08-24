Глава Росатома обсудил с гендиректором МАГАТЭ миссию на ЗАЭС Лихачев заявил о готовности Росатома поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алексей Лихачев

Росатом готов оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе логистическую заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Как сообщает пресс-служба российской госкорпорации, встреча прошла в Стамбуле.

Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в ее организации, — отметили в госкорпорации.

При этом российская сторона еще раз подчеркнула, что что безопасность ядерных объектов, где бы они ни находились, всегда была и остаётся для России абсолютным приоритетом.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Париж принял гарантии Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть миссию угрозе.

Ранее стало известно, что на созванном Россией заседании Совбеза ООН Василий Небензя заявил: ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Из-за обстрелов со стороны Украины это произошло всего за полмесяца, отметил он. Небензя назвал преступным попустительством стран Запада обстрелы станции украинской стороной.