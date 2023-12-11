В Литве рассказали, кто из членов ЕС саботирует политику по Украине Глава МИД Литвы: позиция Венгрии противоречит общеевропейскому подходу

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Решения Венгрии противоречат общеевропейскому подходу, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, из-за этого в ЕС происходит «столкновение идеологий» между теми, кто считает, что Европа должна быть сильной, и противниками самого существования Евросоюза, передает слова министра ТАСС.

Единственное, как я могу воспринять позицию Венгрии, не только по Украине, но и по многим другим вопросам, — это то, что они против Европы и против того, за что выступает Европа, — заявил Ландсбергис.

Члены организации должны найти рациональные и прагматичные решения, добавил министр. В противном случае ситуация останется неурегулированной, а это значит, что для ЕС наступят «темные времена».

Ранее Украине предрекли потерю двух важнейших союзников до конца текущей недели. Речь идет о США и Евросоюзе, которые могут принять решение отказаться от финансовой помощи Киеву. По информации СМИ, западные политики не могут достигнуть консенсуса в вопросе выделения Украине дополнительных финансовых средств, несмотря на многочасовые обсуждения.