В Литве призвали «не отвлекаться» после теракта в «Крокусе» Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал «не отвлекаться» после теракта в «Крокусе»

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «не отвлекаться» после теракта в «Крокус Сити Холле», который унес жизни десятков россиян. Уточняется, что пост главы литовского внешнеполитического ведомства в Twitter (Х) вышел в 22.34 по московскому времени, когда уже появились сообщения в мировых СМИ насчет трагедии в концертном зале.

Давайте не терять фокус, — написал Ландсбергис, что с английского языка можно перевести, как призыв «не отвлекаться».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осудил теракт и передал слова поддержки российскому народу. При этом отмечается, что политик внимательно следит за ситуацией в Москве.

До этого палестинское движение ХАМАС также осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования народу России. С этим заявлением выступил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк. Позднее свои соболезнования выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Следственный комитет уже опубликовал видео с места теракта. На кадрах виден автомат с камуфляжной расцветкой, а также разгрузки, которые использовали террористы, магазины к автоматам и патроны. Идет осмотр тел погибших, с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.