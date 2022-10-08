Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что следует немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. В беседе с Business Insider она назвала «большой ошибкой» прежнее игнорирование Альянсом стремлений Киева.
Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно, — подчеркнула Шимоните.
Литовский премьер считает, что НАТО сейчас «в моральном долгу» перед Киевом, поэтому от Альянса требуется более серьезная реакция, нежели поставки оружия и обучение солдат.
Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО в условиях военных действий на своей территории. Он отметил, что пока трудно сказать, когда они закончатся. Так он отреагировал на просьбу Киева срочно принять его в Альянс.