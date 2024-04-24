В Литве признали, что на создание танкового батальона уйдет 11 лет Минобороны Литвы: танковый батальон в стране появится к 2035 году

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В Литве планируется создание танкового батальона, который, как предполагается, должен стать главной ударной силой новой мотопехотной дивизии, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Лауринаса Касчюнаса. По его словам, процесс должен быть завершен к 2035 году.

Оптимальным вариантом является приобретение танков повзводно, чтобы параллельно можно было осуществлять крайне важные закупки систем противовоздушной обороны. При этом к 2035 году мы сможем полностью развернуть танковый батальон, — сказал он.

Отмечается, что сейчас наиболее крупной войсковой единицей республики является бригада — в стране рассчитывали, что к 2030 году появится полностью укомплектованная дивизия. Также власти прибалтийского государства одобрили закупку от 40 до 50 танков Leopard 2.

21 апреля в Литве начались военные учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Всего к учениям привлекли 1500 военнослужащих пехотной бригады Великого гетмана Литвы Йонаса Ходкявичюса и союзников по НАТО.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе царит военное настроение. По его словам, лидеры ЕС региона уже вовлечены в конфликт, этот вихрь может затянуть страны в бездну.