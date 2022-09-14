В Литве предложили запретить все российские государственные СМИ

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В Литве предложили запретить все российские и белорусские государственные СМИ, соответствующую инициативу выдвинул председатель комитета сейма по культуре Витаутас Юозапайтис. По его словам, в настоящее время уже зарегистрированы поправки к Закону об общественной информации, которые предусматривают временный запрет на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепередач или отдельных программ в интернете лицами, созданными, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Белоруссией, сообщает EADaily.

Для Литвы, имеющей внешнюю границу как с Россией, так и с Белоруссией, крайне важно эффективно защищать общество и информационное пространство от информационных угроз, — заявил Юозапайтис.

Запрет на вещание государственных СМИ откроет дорогу некоторым каналам с развлекательным контентом, которые напрямую не распространяют «кремлевскую и минскую дезинформацию или военную пропаганду», подчеркнул Юозапайтис.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис ранее приказал переименовать Русский драматический театр Литвы в Вильнюсский старый театр. Предложение об изменении названия высказала рабочая группа театра, которая передала свое решение Кайрису. В ходе обсуждения министром инициативы совместно с представителями учреждений профессионального сценического искусства, правительства и парламента большинство высказалось за принятый вариант названия, который был утвержден.