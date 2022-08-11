В Литве предложили лишать гражданства за поддержку стран-агрессоров

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Литва, город Вильнюс

В сейме Литвы подготовили законопроект, согласно которому, иностранцы, получившие гражданство республики в порядке исключения, могут быть лишены его в случае поддержки ими стран-агрессоров. С инициативой выступили члены консервативной партии «Союз Отечества», в ближайшее время планируется внести документ на рассмотрение парламента, сообщает LRT.

Проект поправок предусматривает, что гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в порядке исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литвы, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран-союзников в регионе, а также очернили имя Литвы, — говорится в публикации.

Авторы проекта пояснили, что их инициатива обусловлена ситуацией вокруг Украины. Поводом для нее послужило выступление фигуристки Маргариты Дробязко и ее супруга Повиласа Ванагаса в шоу Татьяны Навки в Сочи.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа исключил фигуристов из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, которого они были удостоены в 2000 году. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала это решение странным. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что страны, отрицающие Россию, переходят грань разумного.