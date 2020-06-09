В Литве политики вышли на акцию протеста к посольству Латвии

https://static.news.ru/photo/5f588f7e-aafd-11ea-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.belaes.by

Литовские политики устроили пикет у здания посольства Латвии. Они пытаются убедить коллег проявить солидарность и отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС.

Об этом сообщает Sputnik Литва, ссылаясь на пост члена литовского Сейма от оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Жигимантаса Павилениса в Facebook. По данным агентства, посол Латвии в Литве Индулис Берзиньш пообещал передать министру иностранных дел своей страны запрос литовских политиков о солидарности.

Остается только обратиться к президенту и надеяться, что президент защитит интересы Литвы, не позволит скрыть правду, и в конечном итоге мы убедим братьев-латышей уважать их, даже если министр Вайчюнас и его сторонники будут продолжать стоять на другой стороне баррикад, — заявил Павиленис.

По его мнению, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас поддерживает Россию и Белоруссию в их стремлении «экспортировать электроэнергию в Латвию и Эстонию».

Ранее NEWS.ru писал о том, что 6 июня первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды (Литва). На борту судна 77 тысяч тонн сырья сорта Bakken.