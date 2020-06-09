В Литве политики вышли на акцию протеста к посольству Латвии

Литовские политики устроили пикет у здания посольства Латвии. Они пытаются убедить коллег проявить солидарность и отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС.
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Остается только обратиться к президенту и надеяться, что президент защитит интересы Литвы, не позволит скрыть правду, и в конечном итоге мы убедим братьев-латышей уважать их, даже если министр Вайчюнас и его сторонники будут продолжать стоять на другой стороне баррикад, — заявил Павиленис.
По его мнению, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас поддерживает Россию и Белоруссию в их стремлении «экспортировать электроэнергию в Латвию и Эстонию».
Ранее NEWS.ru писал о том, что 6 июня первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды (Литва). На борту судна 77 тысяч тонн сырья сорта Bakken.
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