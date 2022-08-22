В Литве осудили мужчину из-за оскорбления русских Литовца осудили на четыре месяца ограничения свободы за призывы к расправе над русскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя литовского города Таураге приговорили к четырем месяцам ограничения свободы за призывы к расправе над русскими из-за ситуации на Украине, которые тот оставлял в социальных сетях, сообщает Delfi. Ему также назначили штраф в размере €500.

Гражданин Литвы «публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним».

Я согласен с тем, что, написав такой публичный комментарий, я совершил плохой поступок, искренне сожалею об этом, — сказал осужденный.

Оскорбление содержалось в комментарии мужчины к публикации, посвященной реакции президента Литвы Гитанаса Науседы на начало спецоперации на Украине. Один из читателей обратился в полицию, та провела расследование и передала дело в суд.

Ранее стало известно, что норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Она затем добавила, что «ненавидит русских».