В Литве ограничили права нелегальных мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, согласно которым в стране ограничиваются права нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

По словам Науседы, данные меры направлены на решение экстремальной ситуации на границе Литвы и Белоруссии. Согласно поправкам к закону о правовом положении иностранцев сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища. Также ограничены некоторые права нелегальных мигрантов из-за объявления в стране экстремальной ситуации.

Ранее власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.

Позднее власти Литвы ввели более жёсткие ограничения на свободное перемещение нелегальных мигрантов по стране. Раньше мигранты, которые незаконно пересекали границу страны и находились в пунктах временного размещения, считались прибывшими на территорию республики. Теперь они будут считаться таковыми только после соответствующего решения властей.