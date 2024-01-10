В Литве оценили перспективы Украины войти в НАТО Президент Литвы Науседа: Украина станет членом НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина станет членом НАТО, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС. Он добавил, что даты приема в Альянс еще нет, но после саммита в июле 2023 года все сомнения рассеялись.

Вопроса о членстве Украины в НАТО нет, остался вопрос, когда она будет принята в Альянс, — заявил Науседа.

Весной Науседа говорил, что присоединить Украину к НАТО слишком сложно до завершения конфликта. Лидер прибалтийской страны назвал потенциальное принятие Украины в состав военного блока одной из самых непростых тем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Позже генсек НАТО сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО в конце ноября обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.