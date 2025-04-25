В Литве объяснили, почему Россию нельзя остановить «сладкими словами» Науседа: Россию не остановить сладкими словами, только силой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Россию на поле боя нельзя остановить сладкими словами, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, которые приводит Delfi.lt, это можно сделать только силой.

Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. <...> [Россию] не остановить сладкими словами — только силой, — подчеркнул глава республики.

Науседа отметил, что Литва продолжает поддерживать Украину, несмотря ни на что. При этом республика не так давно решила укрепить Сувалкский коридор, который используется «для защиты от России».

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам по украинскому урегулированию. На встрече с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым глава государства отметил, что Москва также поддерживает стремление других стран к поиску справедливого решения.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Пасхи согласился на перемирие, которое предлагал Путин. Политик назвал формулу «тишина в ответ на тишину» главным условием.

Однако Украина успела нарушить пасхальное перемирие и нанести удары по объектам РФ. В Минобороны сообщали, что ВСУ применили 90 беспилотников самолетного типа за этот период. Восемь из них прилетело вне зоны СВО, уточнили в ведомстве.