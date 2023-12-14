В Литве не увидят аниме Миядзаки из-за возможных связей прокатчика с РФ LRT: прокатчик аниме Миядзаки Artgene может быть связан с «российским капиталом»

Фото: Toho

Аниме «Мальчик и птица»

Кинотеатры Литвы отказались показывать новое аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» из-за возможных связей прокатчика Artgene с Россией, сообщает Литовская национальная телерадикомпания (LRT). Отмечается, что данный шаг направлен на привлечение внимания крупных игроков, чтобы те «не соблазнялись» деньгами пророссийских дистрибьюторов, говорится в заявлении кинотеатров.

Отмечается, что в еще октябре текущего года появилась информация о покупке права на показ ленты Миядзаки в странах Балтии компанией Artgene, базирующейся в Эстонии. При этом «ходили слухи», что изначально владевшая правами на фильм французская компания Goodfellas продала права на дистрибуцию в РФ, Прибалтике и других странах коммерческим структурам, «связанным с российским капиталом», утверждается в заявлении.

После того, как кинозалы Литвы узнали о связи Artgene с Москвой, они решили не показывать «Мальчика и птицу». Отмечается, что решение было поддержано другими представителями местного кинорынка, включая продюсеров.

Первая за 10 лет полнометражная картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» создана по мотивам романа «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро, который вышел в 1937 году. Над мультфильмом работали более семи лет. На одну минуту уходил примерно месяц труда художника. В зарубежной прессе фильм назвали «визуальным шедевром, который затрагивает серьезные темы, например, как мы переживаем утрату близкого человека». Также заявлялось, что «Мальчик и птица» может стать последним фильмом 82-летнего режиссера.

Ранее кинокритик Роман Григорьев предположил, что «Мальчик и птица» может стать самой ожидаемой премьерой сезона в жанре. По его словам, определяющим здесь является имя режиссера ленты — Хаяо Миядзаки. Эксперт отметил, что режиссер всегда мог рассказать историю, которая трогала миллионы людей.