В Литве назвали въезжающих в страну русских и белорусов «агентами КГБ» Глава госбезопасности Литвы: среди приезжающих русских и белорусов есть агенты спецслужб

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Граница Литвы и Белоруссии

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что россиян и белорусов следует оценивать одинаково с точки зрения безопасности страны. По его словам, которые приводит в Telegram РБК, среди въезжающих в Литву граждан соседних стран есть агенты спецслужб.

Не надо руководствоваться иллюзиями <...>. Cеть их шпионов достаточно широкая и действенная, — подчеркнул Яунишкис.

Он добавил, что Европа понемногу «очищается» от влияния российской разведки. Однако если говорить о белорусах, то порой в Литву въезжают не только представители оппозиции, но и люди, «завербованные белорусским КГБ».

Их не один, не два, не три. Мы должны понять, что у людей иногда нет выбора. <...> То же самое и с гражданами России, — пояснил чиновник.

Яунишкис рассказал и об опасности, которая подстерегает граждан Литвы, отправляющихся в поездки в Россию и Беларусь. Пересекая границу, литовцы «автоматические оказываются в зоне риска». Он уточнил, что его ведомство располагает фактами вербовки людей.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства Литвы в РФ. Данные меры были приняты в ответ на высылку сотрудника посольства России из Литвы. 1 декабря Министерство иностранных дел Литвы объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе. Его имя не раскрывается.